Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Иллюстративное фото с сайта www.gazeta.ru Малайзийский «Боинг», пропавший над Южно-Китайским морем, мог прекратить полет не в момент исчезновения с радаров, а через четыре часа после этого. Об этом The Wall Street Journal рассказали анонимные источники из числа американских следователей, сообщает Lenta.ru. Выводы о том, что самолет находился в воздухе дольше, чем предполагалось, американцы сделали на основе данных, полученных с его двигателей. По сведениям газеты, эти данные в автоматическом режиме передаются в компанию Rolls-Royce, которая поставляет авиационные двигатели. Пакеты, содержащие отчеты об общем состоянии турбин, скорости движения самолета и высоте полета, обычно передаются каждые полчаса. Как объясняет издание, с радаров «Боинг» пропал скорее всего из-за того, что на его борту были отключены транспондеры, с помощью которых воздушное судно можно идентифицировать. Кто именно это сделал и с какой целью, неизвестно, однако следователи предполагают, что судно угнали. Если самолет действительно находился в воздухе не час, как предполагалось до сих пор, а пять часов, он мог достичь Индийского океана, Аравийского моря или границы между Индией и Пакистаном. Закончился ли его полет посадкой или крушением, неизвестно. Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта. В ходе поисковой операции, в которой принимают участие не меньше десяти стран, следов самолета так и не нашли. По последним данным, район поисков включает не только Южно-Китайское море, над которым потеряли связь с лайнером, но и часть Малаккского пролива, а также Андаманское море. 12 марта малайзийские военные сообщили, что через 45 минут после пропажи лайнера его предполагаемый сигнал засекли на севере Малаккского пролива. В тот же день стало известно, что еще 9 марта китайский спутник зафиксировал подозрительные обломки между Малайзией и Вьетнамом. Тем не менее военным ничего найти не удалось. Что случилось с самолетом, неизвестно до сих пор.