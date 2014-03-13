Фото с сайта "Мунайлы Астана" Фото с сайта "Мунайлы Астана" Аким одного из поселков и руководитель районного отдела архитектуры Макатского района Атырауской области освобождены от занимаемых должностей в связи с грубыми нарушениями земельного законодательства, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Районная прокуратура провела проверку и выявила нарушения, выразившиеся в неправомерном оказании предпочтений при предоставлении земельных участков физическим лицам. - В частности, руководителем отдела архитектуры и градостроительства района, несмотря на отсутствие соответствующих заявлений от граждан, подготовлено 25 актов выбора земельных участков, по которым в последующем комиссией по земельным отношениям района выданы положительные заключения, - сообщил корреспонденту официальный представитель областной прокуратуры Аслан НУРГАЛИЕВ.