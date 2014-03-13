 За год рынок вырос на 62% (на 64 миллиардов тенге) до 167,4 миллиардов тенге В целом по Казахстану объем потребительских займов за январь 2013-2014 вырос на 45,7% (на 696,9 миллиардов тенге) до 2,22 триллионов тенге. На мегаполисы, Алматы и Астану, приходится 45% (996 миллиардов тенге) от всего объема банковских займов, выданных на потребительские цели населению. Рэнкинг-основа: Потребительские кредиты на конец периода. Регионы РК. Январь 2014 tablica Источник: Ranking. kz