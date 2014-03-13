Иллюстративное фото с сайта www.skyscrapercity.com
Конфликт произошёл в садике «Акбота», куда ходят дети с нарушением речи и зрения. Мама травмированного ребёнка считает, что все нападки на её сына начались после того, как она отказалась cдавать деньги на ковёр и плинтуса, сообщает "Диапазон".
Вот как о произошедшем рассказывает мама пострадавшего ребенка:
– Мы ходим в садик «Акбота» с лета, Артура перевели сюда из другого садика, потому что у него нарушение речи. Осенью садик закрыли на ремонт, заработал он с 1 ноября, и с этого времени начались поборы: на ковер, краску, плинтуса, конструкторы. Я платить отказалась и сразу стала для всех врагом. Работники садика перестали со мной здороваться, сын стал жаловаться, что его обзывают, воспитатель бьет его. Я обратилась к заведующей, а она показала мне жалобы других родителей уже на моего сына. Я тогда пошла в департамент по правам детей. Логопеду, воспитателю, помощнику воспитателя объявили строгие выговоры, а 17 января дело дошло до рукоприкладства со стороны другой мамаши. Все произошло вечером, когда мы пришли за детьми. Артур ткнул пальцем в глаз другого ребенка. Его мама хватает моего сына и бьет его головой об косяк. Я побежала к заведующей, она сказала, что с этой мамой разберется сама, только не нужно никуда жаловаться. Мы ушли, дома сыну вызвали «Скорую». В детской больнице у Артура обнаружили гематому в затылочной области. А в садик в это время, оказывается, вызвали полицию, написали на меня заявление. Воспитатель, другие сотрудники дали показания, что это я таскала за волосы маму, которая толкнула Артура, и поставила ей синяк. Судмедэкспертиза наличие синяка подтвердила. Мои доводы никто не слушает. Весь садик будто сговорился против меня. Я считаю, это месть за несданные деньги.
А вот другая версия произошедшего.
– По словам мамы второго ребенка, когда Артур ткнул ее сына пальцем в глаз, она стала кричать на своего: «Ударь его!». Артур от испуга попятился назад, и сам ударился об косяк, – говорит адвокат. – Это подтвердили и работники садика. В четверг суд разбирал сразу 3 дела: о нанесении телесных повреждений ребенку, о нанесении телесных повреждений мамой травмированного ребенка другой маме и о нецензурных выражениях, допущенных ею в общественном месте.
Состава преступления в действиях женщины, из-за которой Артур получил травму, суд не нашел. Маму Артура за нанесение телесного повреждения другой женщине и за нецензурную брань в общественном месте оштрафовали на 80 МРП, это около 150 тысяч тенге.
– Я буду судиться дальше, – говорит женщина.
Тем временем 5-летний Артур, которого в «Акботу» направили исправлять нарушение речи, пока сидит дома. Ходить в садик, говорят родные, он боится. В детсад, куда он ходил раньше, его не берут – по состоянию здоровья он должен посещать коррекционную группу. В другом коррекционном садике для Артура места нет.
– Главный пострадавший из-за этого конфликта, конечно, ребенок, – говорит заведующая «Акботы» Жансая Жумаева. – Я 22 года работаю в системе дошкольного образования, чтобы так конфликтовали родители, вижу впервые. Бывало, папы пьяные в садик приходили, но такое… Артур нуждается в коррекции, мы просим маму приводить его в садик, но она приносит справки, что у него то ОРЗ, то фарингит, и в садик он не ходит.
– Мама считает, что причина произошедшего в том, что она отказалась сдавать деньги.
– Ковер и плинтуса покупали родители, сами пожелавшие быть спонсорами. Сборы денег у нас запрещены.
