Иллюстративное фото с сайта opgks.info Финансовая полиция арестовала начальника управления Налогового комитета Министерства финансов Казахстана, оказывавшего содействие организованной преступной группе (ОПГ) лжепредпринимателей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. "18 февраля задержан руководитель Управления администрирования НДС при импорте товаров Налогового комитета Булгынов. 20 февраля он с санкции суда арестован", - говорится в сообщении. По данным финполиции, он обвиняется в том, что в период 2009-2010 годов, являясь руководителем Налогового департамента по Костанайской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ. В результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС. Также отмечается, что 15 февраля с санкции суда арестован Нусипов, который обвиняется в том, что в период 2010-2012 годов, будучи руководителем Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ. "В результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС", - отметили в ведомстве. Кроме того, по уголовному делу в качестве подозреваемых проходят еще 16 сотрудников налоговых органов Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей. В агентстве напомнили, что в сентябре прошлого года в Алматы были арестованы Артур Ким и Фархад Калиев, которые обвиняются в создании, руководстве и участии в ОПГ, которая в период 2009-2011 годов на территории республики через свои лжепредприятия оказывала услуги другим коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству от их деятельности составил свыше 2,3 миллиарда тенге. В ходе расследования уголовного дела по ОПГ лжепредпринимателей при активном содействии руководства Налогового комитета Министерства финансов финполиция установила 18 сотрудников налоговых органов в различных регионах республики, которые пособничали членам ОПГ. Двое из них, как написано выше, арестованы. По данным финполиции, в прошлом году за покровительство лжепредпринимательской деятельности также привлекались к ответственности заместители начальников налоговых департаментов Алматы Ажинуров, Южно-Казахстанской области - Садыков, а также ряд руководителей районных налоговых управлений в различных регионах. В общей сложности в 2013 году к уголовной ответственности привлечено 49 сотрудников налоговых органов.