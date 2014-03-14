Иллюстративное фото с сайта www.alio-soft.ru Иллюстративное фото с сайта www.alio-soft.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ученики одной из школ Актобе с помощью металлической ножовки поочередно распилили металлическую решетку окна магазина. После этого, разбив стекло форточки, просунув руку, открыли ее изнутри. Затем проникли во внутрь магазина, украли продукты питания, положили на сани и скрылись. По данным суда, в результате преступных действий несовершеннолетних хозяину магазина причинен ущерб на сумму более 111 тысяч тенге. На суде потерпевшая просила о прекращении уголовного дела в отношении детей. Суд освободил школьников от уголовной ответственности.  