Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Иллюстративное фото с сайта forum.guns.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Иргизского района, как они признались в суде, приобрели 216 штук сайгачьих рогов общим весом 50 кг у неизвестного мужчины в селе Саксаульск соседней Кызылординской области. Из материалов суда следует, что затем браконьеров незаконно перевезли в один из районов Актюбинской области, где были задержаны сотрудниками полиций. Суд признал четверых жителей Иргизского района виновными по статье 290 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и растений" и приговорил их к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ