Иллюстративное фото с сайта gazeta.a42.ru Трагедия произошла в минувший четверг, 13 марта, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Актобе 13 марта около девяти часов вечера загорелся частный жилой дом №22 по улице Озерная. - Пожар был локализован в 21.13 и ликвидирован в 21.44. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС Казахстана. По данным пресс-службы, в ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области, 3 человека и 1 единица техники филиала центра медицины катастроф. На месте пожара был обнаружен труп гражданки З.Мещерековой  1934 г.р.