Спутники связи зафиксировали слабый электронный сигнал с исчезнувшего пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, сообщает телеканал "Россия-24" со ссылкой на агентство Reuters. Как отмечает агентство, сигнал был настолько слабый, что не позволял установить местонахождение самолета и узнать о его состоянии. Между тем накануне американские следователи выдвинули предположение, что "Боинг" мог прекратить полет не в момент исчезновения с радаров, а через четыре часа после этого. К такому выводу специалисты пришли, основываясь на технических данных. Как пишет The Wall Street Journal, установленные на лайнере авиационные двигатели в автоматическом режиме (каждые полчаса) передавали отчеты об общем состоянии турбин, скорости движения самолета и высоте полета. Если эта версия верна, то территория поисков "Боинга" может значительно расшириться: В связи с этим американские следователи выдвинули второе предположение о том, что самолет могли угнать в неизвестном направлении. Пилот или другой человек мог сделать это, предварительно отключив радиолокационный передатчик. Как сообщает Agence France-Presse, в четверг на фоне новых данных о слабом сигнале на поиски исчезнувшего "Боинга" в Индийский океан направился один из военных кораблей ВМС США. Кроме того, американцы отправили туда же патрульный самолет "Посейдон". Напомним, самолет "Боинг-777", на борту которого находились 239 человек, летел по маршруту Куала-Лумпур - Пекин и исчез с экранов радаров. Связь с воздушным судном прервалась над Южно-Китайским морем на полпути между восточным побережьем Малайзии и южной оконечностью Вьетнама. Это произошло почти неделю назад, но до сих пор никаких сведений о самолете нет. Поиски воздушного судна, которые ведут свыше 50 кораблей и самолетов из 10 стран в предполагаемом месте падения в Южно-Китайским море, пока ничего не дали. Глава гражданской авиации Малайзии Ажаруддин Абдул Рахман назвал исчезновение самолета "беспрецедентной авиационной загадкой". Как известно, четверо пассажиров на борту лайнера летели по подложным паспортам. Недавно выяснилось, что двое из них были нелегалами из Ирана. В настоящее время выдвигаются различные версии исчезновения "Боинга". От террористического акта и самоубийства пилота до попадания самолета в другое измерение.