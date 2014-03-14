Митинг пророссийских активистов и сторонников новой власти Украины перерос в массовую драку, в центре Донецка погибли по меньшей мере два человека. 140313212029_donetsk_clashes_512x288_reuters Около 50 человек получили травмы разной степени тяжести. Как сообщает интернет-газета "Новости Донбасса", один из погибших, 22-летний житель Донецка, скончался в машине "скорой помощи" от ножевого ранения. Также сообщается, что 11 человек с травмами поступили в отделение нейрохирургии местной больницы. Митинг "За единую Украину" проходил в оцеплении сотрудников милиции и внутренних войск. Согласно сообщениям украинских СМИ агрессивно настроенные пророссийские активисты, находящиеся за оцеплением, начали забрасывать идеологических противников петардами, яйцами и дымовыми шашками, а затем прорвали кордон правоохранительных органов. Милиция попыталась вывезти участников проукраинского митинга на собственном автобусе, но пророссийские активисты разбили в нем стекла и забросали салон петардами. Милиция задержала наиболее агрессивных активистов, мешавших проведению митинга. Однако 500 активистов прорвались к автозаку и начали требовать выпустить задержанных. Они кричали: "Выпускай!", раскачивали автозак и пробили колеса милицейским машинам. Между тем, как пишут российские СМИ, конфликт спровоцировали евромайдановцы, которые "появились неожиданно и вначале вели себя мирно", но затем начали закидывать пророссийских активистов петардами. Затем в ход пошли булыжники, арматура, газовые баллончики. 140313212125_donetsk_clashes_bus_512x288_getty 140313212309_donetsk_clashes_fight_512x288_getty 140313212604_donetsk_clashes_protest_512x288_reuters