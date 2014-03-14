Иллюстративное фото Иллюстративное фото Слухи о том, что главный редактор газеты Лукпан АХМЕДЬЯРОВ вывез коллектив редакции за город и оставил там в мороз, сегодня нашли свое подтверждение. Информацию порталу «Мой ГОРОД» подтвердили и сами участники ЧП, и руководитель издания.  После инцидента заявление на увольнение написали два корреспондента - Турар ТУЛЕГЕНОВ и Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО. Также была информация и об увольнении ветерана редакции Натальи СМИРНОВОЙ, которая также осталась в степи, однако это информация не нашла своего подтверждения. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» обзвонил двух участников ЧП. Один из них Турар ТУЛЕГЕНОВ факт подтвердил, но предпочел сильно не распространяться, боясь обвинения в «вынесении сора из избы». - Я был в шоке, честно говоря, но уже неделя прошла. Что это было, наверное, лучше спросить у Лукпана (Ахмедьярова, главного редактора газеты - прим. авт.), - сказал он. - Потому что он это организовал, какие цели, он преследовал, я тоже не понял. Факт в том, что я там больше не работаю. У меня и до этого были причины, но тот инцидент был решающим. Факт оставления за городом журналистский состав издания подтвердил и уже бывший корреспондент газеты  «Уральская неделя» Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО. - В прошлый четверг, 6 марта, редактор газеты Лукпан АХМЕДЬЯРОВ на автомашине «Газель» вывез всех журналистов на планерку за город. Остановились неподалеку от поселка Аксуат Теректинского района. На планерке главред сказал журналистам, что они плохо работают, после чего оставил их, а сам уехал. Мы добирались, кто на попутном транспорте, кто автобуса дождался, у некоторых с собой денег не было, девушки были легко одеты, замерзли, - говорит Дмитрий. - Приехав в город, я сразу написал заявление об увольнении. Знаю, что ушли еще журналисты. Я до сих пор не пойму, что это было. Прокомментировал ситуацию и редактор издания Лукпан АХМЕДЬЯРОВ: - Да, это была моя идея. Я был крайне недоволен работой журналистов, тем, как они делают газету, сайт, и решил им показать, что не всегда все бывает комфортно. Хотел, чтобы они увидели тему. Я нанял «Газель», потом отпустил машину. Уволились те, кто не согласился со мной. И потом, это не степь вовсе, а район станции Пойма, всего в 25 километрах от города. И на улице было -7, если это мороз, то я согласен. Может, кому-то это показалось экстремальным, а мне нет, - рассказал Ахмедьяров. Главный редактор опроверг слухи о том, что экстремальная планерка на природе была так называемой "Перезагрузкой" - этапом реализации курсов личностного роста. - Курсы личностного роста тут ни при чем, это была моя личная как руководителя инициатива, - сказал АХМЕДЬЯРОВ.