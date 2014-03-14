Иллюстративное фото с сайта popgun.ru Иллюстративное фото с сайта popgun.ru Жителя Иргизского района за отстрел дикого кабана приговорили к ограничению свободы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На озере Байтаккол в Нуринском районе мужчина на охоте из ружья убил дикого кабана. По данным районного суда, браконьер причинил государству ущерб на сумму 370 400 тенге. Приговором Иргизского районного суда мужчина был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Гражданский иск «Охотзоопром» удовлетворен частично и с охотника в пользу государства взыскан остаток причиненного ущерба в размере 320 400 тенге. Вещественные доказательства - одноствольное охотничье ружье 12 калибра, а также 12 кг мяса дикого кабана в связи с непригодностью были уничтожены. Айдар БАЙЖАНОВ