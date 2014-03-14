После получения сигнала уже примерно через пять минут оперативная группа водолазов-спасателей была на месте происшествия. Они увидели, что на середине реки на льду сидит мокрый мужчина.(старший группы) пошли в сторону потерпевшего на специальной доске в виде каноэ, а третийостался страховать их с берега при помощи спасательного каната. Сама операция по эвакуации тонущего человека заняла 3-4 минуты. Как только потерпевшего доставили на берег, спасателям поступил сигнал, что в районе «жилгородского» пляжа под лед провалился еще один мужчина. Тогда сотрудники ДЧС вызвали еще одну машину, которая доставила потерпевшего на городскую водно-спасательную станцию, где его напоили горячим чаем, а затем отвезли домой. Прибыв на пляж, спасатели увидели, что напротив областного роддома на льду сидит мокрый мужчина, который самостоятельно выплыл из проруби, но не мог дальше идти – вокруг были «майны» и «прососы». Также при помощи спасательной доски водолазы благополучно эвакуировали мужчину на берег, а затем отвезли его домой. Выяснилось, что мужчина пытался на велосипеде перебраться с одного берега на другой. В связи с этим областная водно-спасательная служба ДЧС предупреждает всех жителей города, что переход по льду через реку категорически запрещен. Весенний лед очень опасен, теплая погода и вода «точат» его сверху и снизу. И в случае чрезвычайного происшествия помощь может не подоспеть.