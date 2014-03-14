Фото из соцсети Фото из соцсети В деле фигурирует имя бывшего директора региональной палаты предпринимателей ЗКО Айнагуль АКАШАЕВОЙ, которая неожиданно уволилась по собственному желанию в конце января 2014 года. По словам судьи уральского городского суда Дастана БАЙМЕНОВА, 7 марта с ходатайством о санкционировании ареста жительницы Уральска, директора ТОО «Акела» Алины ХАКАЛО в суд обратился следователь следственного управления ДВД ЗКО. - ХАКАЛО обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 177 УК РК - «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказал Дастан БАЙМЕНОВ. По версии следствия, Алина ХАКАЛО, представляясь оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса, путем выдачи денежного гранта в Казахстане в 2009 году создала ТОО «AKELLA». 30 сентября 2013 года заключила грантовое соглашение с директором ТОО «Сауда-Инвест» Андреем БАРАБАШЕМ, по условиям которого было формирование грантового фонда. Далее директор «Сауда-Инвест» переводит на счет ТОО «AKELLA» 150 млн тенге, в последующем ХАКАЛО перечислила на счет ТОО «Сауда-Инвест» 3 млн тенге, а остальные деньги обналичила отправляя на счета других фирм. 4 декабря Алина ХАКАЛО заключает грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ им. Жангир хана Казыбаем БОЗЫМОВЫМ. В результате вузу причинен ущерб  на сумму 235 млн 855 тысяч тенге. По такой же схеме соглашение было заключено с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн 800 тысяч тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» 30 млн тенге, ОО «Центр поддержки женщин г.Актобе» Дюсеновой А.Е. на 40 миллионов тенге, на 22,5 млн тенге с ИП «Сариева». Всего в результате мошеннических действий ХАКАЛО предпринимателям ЗКО нанесен ущерб на сумму 900 млн тенге. Первое заявление поступило от директора ТОО «Сауда-Инвест» 27 января, все остальные заявления поступали в течение февраля. Вечером 4 марта 32-летняя Алина ХАКАЛО была задержана, а 7 марта судья Дастан БАЙМЕНОВ санкционировал арест обвиняемой. - На постановление суда Алина ХАКАЛО подала жалобу, и в ближайшее время оно будет рассмотрено в областном суде, - рассказал БАЙМЕНОВ. - ХАКАЛО обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, поэтому могла скрыться от органов следствия. Алина ХАКАЛО ранее не была судима, она замужем, однако детей не имеет. Есть информация о том, что Айнагуль АКАШАЕВА была более чем дружна с Хакало, а на свадьбе обвиняемой бывший директор палаты предпринимателей ЗКО была подругой невесты.