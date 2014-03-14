Eltai Kemal323232Режиссер Елтай КЕМАЛ считает, что именно в таком театре нуждается молодежь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - У нас сейчас в драмтеатре две труппы - казахская и русская. С недавних пор присоединилась третья - труппа "Еки езу". Есть еще кукольный театр "Алакай". Нам бы хотелось запустить еще и молодежную. Есть творческие ребята, которые поддержат, - делится планами Елтай КЕМАЛ. По его словам, молодежные театры становятся популярными в больших городах. - На сегодняшний день молодежь не оторвать от Интернета. БОльшая часть тусуется в ночных клубах. Раз клуб существует, мы же не можем запретить им ходить туда, - говорит режиссер. - Театр может привить любовь к искусству у молодежи. Там есть и музыка, и танцы, и поэзия, и тема любви. Отметим, что в прошлом году благодаря министерству культуры и информации Елтай КЕМАЛ попал в состав делегатов режиссеров Казахстана, которые посетили московские театры. Вдохновленный тамошними театралами, он еще раз изучил работу теперь уже и казахстанских театров. - В наших театрах нет возрастных ограничений. Детей, школьников заставляют приходить на представления, где мелькают взрослые сцены. В этом плане в Москве все расписано. У нас больше уделяют внимание всяким шоу, светодиодным мигалкам. Тогда как в московских театрах все проще, зато все со смыслом. К тому же российские театры более монетизированы. Работают также залы на 50-60 мест. Думаю, и у нас нужны подобные театры, - считает Елтай КЕМАЛ. В молодежном театре, который, возможно, откроется в Актобе, режиссер думает набрать молодых ребят из актерского отделения одного из местных вузов. К слову, режиссер надеется также на поддержку со стороны местного управления культуры. Eltai Kemal0023