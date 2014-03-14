Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В середине декабря пьяный бомж, проживающий в подвале дома №12 по улице Сатпаева, поругался со своим приятелем. Тот назвал его информатором полиции. Бомж воспринял это как оскорбление и накинулся на знакомого с кулаками. Обидчик получил тяжелые травмы головы, кровоподтеки на лице, синяки на ногах. Доставить в больницу его так и не успели, мужчина умер. По информации пресс-службы облсуда, гражданина без определенного места жительства признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к семи годам лишения свободы.