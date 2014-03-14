kruglstolСегодня, 14 марта, прошел круглый стол на тему изменений Кодекса Республики Казахстана в сфере семейно-бытовых отношений, в котором приняли участие судья специализированного административного суда города Уральска Канат МАХМЕТОВ, начальник Управления по делам обороны города Марат ТУКПАЕВ и личный состав отдела административной полиции УВД. Первым вопросом стали изменения КоАП РК об административных правонарушениях. - Начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ вызывает к себе участковых инспекторов из опорных пунктов №4 и 5 за составление протоколов ненадлежащим образом. Надо работать так, чтобы не давать «хлеба» ДВД. Приведите в порядок всю документацию, в первую очередь журнал приема граждан, - сказал сотрудник  УАП ДВД ЗКО Данияр Болатович. Далее рассматривалось взаимодействие УВД города Уральска с управлением по делам обороны. - С 1 марта создана комиссия по привлечению уклоняющихся от прохождения службы. На данный момент 60% парней в возрасте от 20 лет не являются на призывную комиссию. На весенний призыв представлены 600 призывников, из них 380 не явились в военкомат. Требования к военнослужащим сейчас высокие, техническое образование приветствуется, т.к. боевая техника сложная и на освоение ее дается всего год службы. С 5 апреля будут комплектоваться команды вооруженных сил по 40-50 человек, и отправляться в воинские части. Моя просьба, оказать посильную практическую помощь в поиске уклоняющихся призывников, - рассказал начальник Управления по делам обороны города Уральска Марат ТУКПАЕВ. Замначальника УВД Манарбек КАТАШЕВ на это ответил, что по прошлому году были отработаны все закрепительные  документы и предложил совместно с участковыми носить повестки. - Если по каким-то причинам призывника нет в городе, то требуется объяснительная от родителей. Каждую пятницу обновленные списки показывать Марату ТУКПАЕВУ, - заявил Манарбек КАТАШЕВ. Юлия МУТЫЛОВА