Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Порядка 50 машин и два пассажирских автобуса застряли на трассе Актобе-Орск, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы РГП «Казахавтодор», в Актюбинской области нарушено транспортное сообщение из-за образовавшихся переметов на трассе республиканского значения Актобе - Орск. Между населенными пунктами Ащилесай и Алимбетовка скопилось около 50 машин и два рейсовых автобуса. На место происшествия выехало 6 бригад дорожной службы (ДЭП Косистек и ДЭУ-8). В данное время продолжаются работы по расчистке снега и спасению людей. Айдар БАЙЖАНОВ