Иллюстративное фото с сайта www.oldflat.ru Иллюстративное фото с сайта www.oldflat.ru Центральный стадион «Мунайшы» в Атырау не готов принять первый домашний матч чемпионата РК по футболу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в пресс-службе ФК «Атырау», тренерский штаб команды, внимательно изучив покрытие стадиона «Мунайшы», принял решение провести первую домашнюю игру против «Тобола» на стадионе «Судоремонтник». Такое решение было принято, чтобы обезопасить футболистов от непредвиденных травм, поскольку поле «Мунайшы» покрыто льдом и пока непригодно для игры. Однако в последующие домашние матчи мы готовы сыграть на «Мунайшы», но только до начала работ по смене газона. Напомним, ранее руководство футбольного клуба «Атырау» планировало открыть сезон на «Мунайшы» и в честь праздника сделать вход на игру бесплатным. Первый домашний матч состоится 22 марта. В гости к «Атырау» приедет «Тобол» из Костаная. Но еще раньше, 15 марта, атыраусцы откроют футбольный сезон в гостевом матче с алматинскийм «Кайратом».