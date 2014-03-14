Фото с личной странички Тамары Еслямовой facebook.com Фото с личной странички Тамары Еслямовой facebook.com Об этом учредитель газеты «Уральская неделя» заявила корреспонденту Tengrinews. kz. "Мой ГОРОД" получит судебный иск по поводу публикации недостоверной информации. Ключевой якобы факт, что главный редактор вывез и в степи оставил - это же дичь полная!" - приводит слова Еслямовой агентство. Отметим, что в нашем предыдущем материале не уточняется, уехал Лукпан АХМЕДЬЯРОВ первым или нет, говорится лишь о том, что он отпустил нанятую «Газель», а люди вынуждены были добраться попутными автомашинами. Позже главный редактор «Уральской недели» пояснил «МГ», что  после планерки на природе «мы вместе дошли до остановки, это примерно метров 300 от того места, где мы разговаривали». - Первыми поймали попутку Тамара, Марина и Люда. На второй попутке уехали Наталья Смирнова, Маша Ковалева и Рауль Упоров. Потом я поймал попутку. Последними уехали Талгат, Турар и Дима, - сообщил Ахмедьяров. Другие участники события считают, что «ничего страшного не случилось». - Что вы к нам лезете? У нас ничего страшного не случилось. Мы каким составом поехали, тем же и вернулись назад, как именно, вас не касается, - сообщила раздраженно корреспондент Мария КОВАЛЕВА, которую буквально в четверг, 13 марта, «Мой ГОРОД» уличил в плагиате. Кстати, факт плагиата Ковалева признала и устно принесла извинения. Между тем, новость о «дикой» планерке облетела все соцсети. В группе «Журналисты Казахстана» в Facebook новость переросла в большую дискуссию. На момент публикации этой заметки сообщение набрало около 70 комментариев, на сайте «МГ» - больше 50-ти. В основном люди негативно отнеслись к «экстремальной планерке» Лукпана АХМЕДЬЯРОВА. Впрочем, сам Лукпан признал, что «это была не самая удачная идея». Между тем, международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» высказал свою позицию. «Проведение планерки вне стен редакции - необычный, но вполне приемлемый метод активизации творческих способностей коллектива. Таким образом был осуществлен совместный поиск новых тем для публикаций. Если два сотрудника, Турар Тулегенов и Дмитрий Терещенко, не согласившись с политикой редакции, написали заявления об увольнении, то это внутреннее дело коллектива редакции. Фонд «Адил соз» поддерживает эту позицию» - приводится на сайте фонда. К слову, Лукпан АХМЕДЬЯРОВ является представителем фонда в ЗКО.