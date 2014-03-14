sambo4Сегодня, 14 марта, в Уральске проходит областной чемпионат по самбо среди юношей и девушек 1998-99 годов рождения и моложе. -На сегодняшний чемпионат приехали более 200 спортсменов из 10 регионов области от 16 лет и моложе. В финал прошла только одна девушка - 14-летняя Анастасия ГОРБАЧЕВА из села Большой Чаган Зеленовского района. - Настя занимается самбо уже третий год, но в областных соревнованиях принимает участие впервые, - рассказывает тренер девушки Бахтыгуль КОЖАСОВА. - Она очень способная девочка, надеюсь, что ей удастся выйти на республиканскую арену.  