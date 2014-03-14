- На сегодняшнем турнире встречаются 3 команды, - рассказывает. - Две команды приехали из Атырау и одна команда от нашего города. Победители этого турнира будут участвовать в чемпионате Казахстана, который будет проходить в Атырау. Согласно правилам соревнований в турнире могут принимать участие команды области, а также в составе команды может принимать участие 1 спортсмен без инвалидности.