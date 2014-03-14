Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz 108 тюков хлопка на фуре с тягачом вез гражданин Таджикистана. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в службе пожаротушения ЗКО. ЧП случилось на 242-м километре трассы в районе поселка Алмалы Акжайыкского района ЗКО. Загорелись тент и задние финны грузовой машины. - Ближайшая пожарная часть находилась в 20 километрах от места ЧП. Огнем уничтожено больше 20 тонн хлопка - это был весь груз, - сообщила Айымжан ЛУКПАНОВА, старший инженер службы пожаротушения. - Груз гражданин Таджикистана вез в Россию, город Иваново. Причина пожара и ущерб устанавливаются.