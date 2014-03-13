Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Об этом сегодня на брифинге в областном акимате рассказал руководитель УЧС г. Уральск Талгат ЕДИЛЬБАЕВ. По словам и.о. акима Уральска Галыма ОРЫНГАЛИЕВА, на сегодняшний день в садоводческих обществах города постоянно проживают 2444 семьи или 7583 человека. - Эти территории заведомо подтопляемы, - рассказал Галым ОРЫНГАЛИЕВ. - 3 марта было проведено собрание с участием председателей всех садоводческих обществ о мерах предупреждения противопаводковой ситуации. По словам и.о. акима, сейчас идет работа по предупреждению населения дачных кооперативов, которым рассказывают, что нужно делать, а лучше на это время выехать из общества в безопасные места. Как рассказал начальник управления ЧС г.Уральск Талгат ЕДИЛЬБАЕВ, россияне сделали предупреждение, что на Урале в этом году будет «существенное повышение воды». - Практически все дачные кооперативы расположены в пойме рек Урал, Чаган и Деркул и, соответственно, если произойдет подъем воды по реке Урал, то все садоводческие общества окажутся в зоне подтопления, - сказал Талгат ЕДИЛЬБАЕВ. По его словам, сейчас в городе работает эвакуационная комиссия, в разных частях города подготовлены места для эвакуации населения в случае паводка. Между тем, в Уральске уже начали откачивать воду с улиц города. По словам руководителя МГК ДЭП Болата АМИРГАЛИЕВА, во второй половине дня спецтехника откачивает воду в районе улиц Елизарова, Алмаатинская, Аймаутова ( п.Зачаганск), а также в районах Мясокомбинат и 2 рабочий поселок. - При необходимости мы выкачиваем воду и со дворов многоэтажных домов, причем бесплатно, - рассказал Болат АМИРГАЛИЕВ. На сегодня с улиц города вывезено 155 тысяч кубометров снега. Снег вывозят в два карьера - в районе поселка «Асан» и в Зачаганск - к Аниськину озеру.