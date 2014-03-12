Аманжан ЖАМАЛОВ прибыл в Уральск для «разъяснения указа президента РК «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в РК». По словам представителя НПП, сейчас для предпринимателей создаются условия для того, чтобы они стали конкурентоспособными и могли быть готовы к «борьбе» с производителями стран участниц Таможенного Союза. - В рамках сегодняшней ситуации этот указ является, как выразился наш«революционным», потому что он (предприниматель - прим. автора) получает карт-бланш для своего становления, - сказал Аманжан ЖАМАЛОВ. Спросили у представителя и про обязательные членские взносы предпринимателей. По словам ЖАМАЛОВА, закон о национальной палате предпринимателей, в том числе и о членских взносах обсуждался несколько лет подряд, причем всеми. Сейчас закон уже принят, поэтому нужно относиться к взносам как к нормальным платежам, установленным законом, например, как к налогам. Встреча была рабочей, поэтому предприниматели активно задавали свои вопросы. Правда, не все они были в компетенции представителя НПП. Так, к примеру, предприниматель из Жангалинского района Доскали МУРАТОВ рассказал, что у него небольшая ювелирная мастерская. Но сейчас он хочет заниматься обработкой шкур. - У нас есть сырье, которое задешево вывозится в Россию, Китай, Италию или Турцию, - говорит сельчанин. - Там они его обрабатывают, шьют одежду и затем привозят к нам на продажу. Так почему нельзя организовать обработку шкуры у нас? Для меня это очень интересно. Я хочу поехать на стажировку в Италию, поучиться у них, а затем открыть у нас производство. Предпринимателю было рекомендовано написать свое предложение. Другой бизнесмен из этого же района Мереке НИГМЕТОВ рассказал, что хочет открыть цех по выращиванию кур, чтобы обеспечить район яйцами и мясом птицы. Но при этом он поинтересовался, можно ли сделать свой проект в рамках государственного гранта. И по этому вопросу ему предложили обратиться в фонд развития предпринимательства «Даму».