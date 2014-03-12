Иллюстративное фото с сайта guns.allzip.org Иллюстративное фото с сайта guns.allzip.org Актюбинский полицейский съездил с другом на охоту, во время которой, по словам стража порядка, его приятель по неосторожности выстрелил себе в голову. Родственники погибшего отказываются верить этой версии. Участковый Мугалжарского РОВД Аманжан Ш. и его знакомый 35-летний Бауржан Сатаев отправились на охоту 1 октября 2013 года, пишет газета "Экспресс-К". Во время поездки друг полицейского погиб при крайне таинственных обстоятельствах. "Полицейский написал в объяснительной, что мой сын прострелил себе голову, когда выходил из салона машины и случайно задел курок ружья, – рассказывает отец Бауржана Усен. – Но это невозможно!" Следственный отдел Мугалжарского РОВД возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". 28 ноября 2013 года была проведена судебная медико-криминалистическая экспертиза. И специалисты пришли к мнению, что в ситуации, описанной участковым, Бауржан Сатаев никак не мог получить смертельное ранение. - Кроме того, исследовались гильзы, изъятые полицейскими из ружья, из которого был застрелен Сатаев, – продолжает отец погибшего мужчины. Специалист пишет: "Гильза за № 8, извлеченная из левого ствола ружья, выстрелена не из левого ствола предоставленного ружья...". Эксперт признает, что гильза выстрелена из правого ствола. Кроме этого, в экспертизе сказано, что гильза № 9, обнаруженная на месте происшествия, вообще выстрелена не из представленного ружья. Получается, что кто-то пытался инсценировать неосторожное обращение с оружием. После этой экспертизы и многочисленных жалоб родственников в ДВД области дело переквалифицировали на другую статью – "Убийство". Следователь не может допросить полицейского, так как тот ссылается на то, что у него много работы. А участкового даже не отстранили от работы.