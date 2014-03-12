Большинство собранного оружия было сдано добровольно жителями области в рамках республиканской акции по выкупу у населения огнестрельного оружия. - В ходе проведения акции по добровольно-возмездной сдачи оружия в прошлом году в органы внутренних дел области гражданами было сдано 398 единиц огнестрельного оружия, - рассказывает. - В 2013 году мы проводили акцию с сентября по октябрь. По итогам акции прошлого года гражданам было выплачено 12 млн 835 тысяч 427 тенге. Также такая акция запланирована на 2014 год. На ее проведение из республиканского бюджета было выделено 13 млн. тенге. Все собранное оружие за прошлый год было переплавлено в печах. Исключением стало нарезное оружие, которое уничтожается в Алматы. Перед уничтожением нарезное оружие подвергается нескольким экспертизам. 12 марта в плавильной печи ТОО «КазАрмапром» уничтожили: - гладкоствольное охотничье оружие - 328 ед.; - обрезы - 7 ед., из них 2 вещественных доказательства; - газовое оружие - 1 ед.; - сигнальный пистолет - 1 ед.; - электрошокер - 2 ед.; - самодельное стреляющие устройство - 1 ед.; - механическая трубка - 1 ед. За каждый сданный нарезной ствол выплачивается 50 МРП, за гладкоствольное оружие - 30 МРП.