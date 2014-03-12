Как рассказалв прошлом году во всех воинских подразделениях установлены информационные баннеры и билборды, на которых указаны данные прокуроров, это телефоны доверия, номера сотовых телефонов и электронная почта. Сообщить о фактах неуставных отношений военнослужащие могут используя любые средства современной связи, от обычного звонка до последних приложений для смартфонов. Реализация проекта по установке билбордов началась еще в прошлом году, а уже в этом на смартфон одного из прокуроров пришло сообщение о том, что офицер на одной из погранзастав избивает своих подчиненных. - Была организована внезапная проверка с телесным осмотром военнослужащих, которая подтвердила сообщение. Выяснилось, что в этот день офицер приказал пятерым подчиненным надеть защитные костюмы с противогазами и заставил их бегать. При этом офицер бил солдат боксерскими перчатками и ногами. По данному факту военной прокуратурой в отношении лейтенанта возбуждено уголовное дело, - рассказывает военный прокурор. Кстати, согласно статистике воинские части пограничной службы первые по количеству преступлений, на втором месте части министерства обороны.