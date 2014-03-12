voinchВ Атырау военные прокуроры завели уголовное дело на офицера пограничной заставы, который избивал своих подчиненных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Установить факт нарушения уставных взаимоотношений удалось благодаря сообщению, пришедшему по WhatsApp одному из прокуроров. Как рассказал военный прокурор Западного региона Талгат БЕКБЕРГЕНОВ в прошлом году во всех воинских подразделениях установлены информационные баннеры и билборды, на которых указаны данные прокуроров, это телефоны доверия, номера сотовых телефонов и электронная почта. Сообщить о фактах неуставных отношений военнослужащие могут используя любые средства современной связи, от обычного звонка до последних приложений для смартфонов. Реализация проекта по установке билбордов началась еще в прошлом году, а уже в этом на смартфон одного из прокуроров пришло сообщение о том, что офицер на одной из погранзастав избивает своих подчиненных. - Была организована внезапная проверка с телесным осмотром военнослужащих, которая подтвердила сообщение. Выяснилось, что в этот день офицер приказал пятерым подчиненным надеть защитные костюмы с противогазами и заставил их бегать. При этом офицер бил солдат боксерскими перчатками и ногами. По данному факту военной прокуратурой в отношении лейтенанта возбуждено уголовное дело, - рассказывает военный прокурор. Кстати, согласно статистике воинские части пограничной службы первые по количеству преступлений, на втором месте части министерства обороны.