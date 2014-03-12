Фото с сайта kekmir.ru Фото с сайта kekmir.ru Министром культуры РК назначен Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает NUR.KZ. Министром культуры Казахстана назначен бывший ректор Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Арыстанбек Мухамедиулы. Трудовую деятельность начал в 1984 году артистом Государственного симфонического оркестра Казахской государственной филармонии имени Жамбыла. В 1991-1993 гг. работал главным специалистом Министерства культуры. В 1993 году назначен помощником министра культуры РК. В разное время работал начальником Президентского оркестра Республиканской гвардии РК, президентом АО "Қазақ әуендері". В 2006 году занимал должность вице-министра культуры и информации Республики Казахстан. Кроме того, работал главным инспектором социально-политического отдела, заведующим сектором культуры отдела внутренней политики Администрации Президента РК. В 2008 году распоряжением Президента РК назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Т.К.Жургенова. Доктор искусствоведения, заслуженный деятель культуры РК, кавалер ордена "Кұрмет". Неоднократно удостаивался благодарности Президента РК Нурсултана Назарбаева, обладатель высокого звания "World master" в области искусства. Бывший глава минкультуры Мухтар Кул-Мухаммед назначен советником президента РК. Кул-Мухаммед занимал пост министра культуры и информации с 16 января 2013 года. В разные годы работал ответсекретарем Казахской Советской энциклопедии, президентом издательской корпорации "Атамұра", был депутатом Сената Парламента. С 2001 по 2003 годы - министр культуры, информации и общественного согласия, с 2003 по 2007 годы - советник Президента РК, пресс-секретарь Президента РК, заместитель руководителя Администрации Президента -пресс-секретарь Президента РК. С 2007 по 2008 годы возглавлял Кызылординскую область. С 2008 по 2010 годы - министр культуры и информации, с 2010 по 2011 годы - министр культуры Республики Казахстан. С 2012 по 2013 годы - государственный секретарь. Напомним, 7 марта текущего года указом главы государства министерство культуры и информации было переименовано в министерство культуры РК.