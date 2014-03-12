Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Минздрав Казахстана контролирует ситуацию с сонной болезнью в поселке Калачи Есильского района Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики. "Министерство здравоохранения информирует, что с момента регистрации первых случаев госпитализации пациентов в марте 2013 года ситуация в селе Калачи, где проживает 680 человек, взята на особый контроль", - сообщила пресс-служба. Отмечается, что всего за прошедшее время в лечебные организации области обратилось 33 пациента с общими симптомами: головокружение, сонливость, нарушение координации. "Симптомы имеют проходящий характер, после 2-3 дней проходят бесследно, и пациенты чувствуют себя удовлетворительно, зависимости от пола и возраста нет, время появления симптомов - март-май", - говорится в сообщении. Кроме этого, каждый случай рассмотрен специально созданной комиссией, в состав которой включены специалисты всех научных центров и комитетов Минздрава, Агентства Казахстана по защите прав потребителей. За время работы комиссии в прошлом году проведено около 500 замеров воздуха, 760 замеров радиационного фона, проверены продукты питания, вода и все другие факторы окружающей среды, влияющие на организм человека, а также 29 образцов биологического материала (волосы, ногти и другое). Все показатели, как сообщает пресс-служба, не превышают предельно допустимых норм. "Комиссия продолжает работу, в том числе с выездом на место. Результаты исследований будут обобщены и представлены в заинтересованные органы и ведомства дополнительно", - подытожили в пресс-службе. Напомним, первый случай произошел в марте и апреле прошлого года. Тогда около десяти местных жителей в возрасте от 14 до 70 лет обратились в амбулаторию с одинаковыми симптомами - слабость, сонливость, головокружение, нарушение координации движений и частичная потеря памяти. Некоторые жители засыпали на двое суток. Позже министр здравоохранения РК Салидат Каирбекова рассказала о том, какая работа была проведена по установлению причин заболевания. Причину таинственной болезни так никто и не нашел.