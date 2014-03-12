Танцы Анастасии Соколовой — это стриптиз и эротика, но в первую очередь это — искусство. Анастасия не просто играючи выполняет перекруты вниз головой, сложнейшие шпагаты и элементы с прогибами, но вкладывает в каждый из них смысл и наслаждается каждой секундой, проведенной на сцене. Вот так танец полуобнаженной девушки в кожаном костюме на двадцатисантиметровых каблуках превращается в искусство.