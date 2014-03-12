Иллюстративное фото с сайта novostienergetiki.ru Иллюстративное фото с сайта novostienergetiki.ru Прогноз объема нефтедобычи в 2014 году сохранен в Казахстане на уровне 83 миллионов тонн, сообщил во вторник министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, сообщает ИА Новости-Казахстан. «Объем производства нефти сохраняется на прогнозируемом уровне 83 миллиона тонн», — сказал Досаев, представляя проект уточнений в закон о республиканском бюджете на текущий год на заседании правительства. Объем промышленной продукции вырастет по прогнозу МЭБП на 2,7%, что соответствует ранее прогнозируемому значению за счет роста объемов горнодобывающего производства на 1,6% (на 0,1 прогнозного пункта выше ранее одобренного прогноза), в обрабатывающей промышленности прирост составит 4% (на 0,1 процентный пункт ниже). «Рост на уровне ранее одобренного прогноза сохранится в сельском хозяйстве на 3,9%, уточнен в сторону увеличения прогноз по росту объемов в строительном секторе до 2,5%, на 0,7 процента выше одобренного прогноза», — продолжил министр. Согласно прогнозу, экспорт товаров составит 86,3 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда долларов выше по сравнению с одобренным прогнозом. «Импорт товаров составит 52,2 миллиарда долларов, на 6,4 миллиарда долларов ниже ранее одобренного прогноза», — отметил Досаев. По его словам, ожидается, что устойчивый рост отраслей экономики и достаточно высокая потребительская активность обеспечат высокие темпы роста сферы услуг. «Рост, на уровне ранее одобренного прогноза сохранится: в торговле — на 11,8%, в транспорте на 7%, и услуг информации и связи  — на 7%», — подчеркнул глава МЭБП. Параметры по инфляции, по его словам, сохранятся в прогнозируемом коридоре 6-8 % на конец года. «В связи с увеличением курса доллара до 185 тенге утвержденный на 2014 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда (1 триллион 380 миллиардов тенге при курсе 150 тенге) составит 1 триллион 480 миллиардов тенге, или с ростом по сравнению с утвержденным бюджетом на 100 миллиардов тенге, соответствующий законопроект включен в повестку дня сегодняшнего заседания», — заключил Досаев.