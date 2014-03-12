Иллюстративное фото с сайта www.yuga.ru
А когда против него возбудили уголовное дело, Дмитрий Выгонный превратился в борца с нелегалами, сообщает "Комсомольская правда".
Экс-прапорщик Дмитрий Выгонный мошенником себя не считает, полагая, что помогать людям, пусть даже и нелегальным мигрантам, не грех. Свою помощь Выгонный оценивал в символические 350 рублей с человека и за эти «гроши» регистрировал нелегалов на своей жилплощади. За семь лет в коммунальной комнате площадью 15 квадратных метров были прописаны 2000 гостей столицы из ближнего зарубежья.
Как так получилось, что бывший полицейский действовал практически безнаказанно, в то время как его коллеги охотились за владельцами «резиновых» квартир, сейчас выясняет следствие. А сам Выгонный в ожидании своей участи вступил в борьбу с нелегальной миграцией.
ПРОСТО ПОМОГАЛ ЛЮДЯМ
- Я многодетный отец, - объясняет мне Выгонный. - У меня четверо детей от первой жены и трое от второй. Всех кормить надо. На зарплату полицейского не проживешь. Особенно на ту, что была еще совсем недавно. Хорошо, что хоть квартиру дали от работы двухкомнатную, а то в моей коммуналке на Алтуфьевском шоссе жить невозможно.
В отделе полиции в Лианозове прапорщик трудился водителем сутки через трое. В свободное время подрабатывал на стройке охранником. Там он и наладил свой бизнес по регистрации мигрантов, «заселяя» всех в ту самую комнату в коммуналке на Алтуфьевском.
- В 2006 году, когда нелегалов стали гонять, я согласился помочь, - оправдывается Выгонный. - На почте заполнял лист уведомления на мигранта, оплачивал квитанцию на 118 рублей и отправлял бумажки по адресу ФМС России. Поймите, я добрый. Друзья просили, я регистрировал.
- И всего по 350 рублей с каждого брали?
- Ну да. Чтобы оплачивать коммунальные платежи. Мне и так платили оклад охранника - 25 тысяч рублей. Еще мигранты дарили подарки: из Армении везли коньяки, из Узбекистана ножи и кинжалы...
- Неужели все эти годы миграционная служба не обращала на вас внимания?
- Меня частенько вызывали в ФМС, говорили, что я нарушаю порядок регистрации, регулярно штрафовали на две тысячи рублей. Я оплачивал штраф, и про меня на время забывали. Я же исправно платил, а больше они ничего со мной по закону сделать не могли.
«СЕКРЕТ ФИРМЫ»
Дмитрий Выгонный решил прикрыть бизнес, когда в тот самый закон внесли поправки. И ответственность за «резиновые» квартиры сменилась с административной на уголовную. За свое дело прапорщик мог загреметь в колонию на 5 лет.
- Я пришел в ФМС и честно сказал: давайте снимем с регистрации всех, кого я оформил на свою жилплощадь, - продолжает Дмитрий. - Я даже подумать не мог, что сотрудники ФМС сдадут меня сотрудникам отдела собственной безопасности УВД по СВАО. Я ведь единственный кормилец, да и корысти в моих действиях не было.
Но дело не закрыли. Полицейские решили проучить коллегу за нелегальный бизнес. Выгонного сразу уволили, и теперь он сидит дома, помогает жене нянчиться с детьми. Супруга Дмитрия по профессии швея, но уже несколько лет сидит дома, получая детские пособия. А сам Выгонный зарабатывает, как бы странно это ни звучало, на тех же нелегалах!
- Я по просьбе предпринимателей проверяю на подлинность документы рабочих, - говорит он. - Я сразу могу сказать, на каком вокзале и кто именно подделал им печати. В основном приходится работать по коттеджным поселкам в Подмосковье. За каждого нелегала работодателю грозит штраф 850 тысяч рублей. Я помогаю избегать таких проблем. Зарабатываю больше, чем в полиции.
- Сколько?
- Секрет фирмы.