Иллюстративное фото с сайта serovglobus.ru Иллюстративное фото с сайта serovglobus.ru Прокуратура провела проверки 5 детских садов Атырау и выявила в столовых некоторых из них бактерии кишечных палочек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прокуратура для начала провела проверку в пяти детских садах: №1 «АДГ», №5 «Акку», №8 «Акбота», №9 «Алия» и №6 «Гульдер». - В результате проверки городских детских садов совместно с санэпидемиологами выявлен ряд нарушений. К примеру, в столовой детского сада №1 - авторская дошкольная гимназия и в детсаде санаторного типа "Акбота" выявлены бактерии кишечных палочек, - сказал заместитель прокурора Атырау Владимир МАЛАХОВ. В целях недопущения заболеваний инфекций несовершеннолетних, прокуратурой города вынесено представление в управление санэпиднадзора об устранений нарушений законности. - Также, согласно правилам, ежегодное прохождение медицинских осмотров обязательно для всех работников детских садов. Проверкой установлено, что периодически 90 работников детских садов нарушают требования санитарных норм. В настоящий момент 84 работника детских садов привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточнил  Владимир МАЛАХОВ. Это 25 работников детского сада №1 «АДГ», 51 работник детского сада №8 «Акбота» и 8 работников детского сада №5 «Акку».