По версии журнала «Forbes», в США проживает столько же миллиардеров, сколько и в Китае. Россия тоже часто встречается в последнем списке миллиардеров — российским олигархам принадлежит в общей сложности $6,4 трлн. Но даже если не получается стать самым богатым человеком в мире, можно стать таковым в своей стране. Многие миллиардеры годами не сдают своих позиций, но в списке этого года всё же есть несколько «новичков», сообщает портал " Пабли ".

Состояние — $7 млрд Место в списке «Forbes» — 191

Состояние Харта с прошлого года выросло на $2 млрд. Его компания «Reynolds Group Holdings» производит упаковочные материалы и приносит годовой доход в размере $14-ти млрд. Харт также владеет «Carter Holt Harvey», компанией по производству бумаги, упаковок и расходных материалов в Океании.

Состояние — $7,6 млрд Место в списке «Forbes» — 173

Руперт сколотил своё состояние на предметах роскоши. Ему принадлежит расположенная в Швейцарии компания «Compagnie Financiere Richemont», в которую входят такие бренды, как «Cartier», «Van Cleef&Arpels», «Jaeger-LeCoultre» и «Montblanc». Также Руперт в прошлом году заработал $4 млн на буйволах — разводил их в частных заповедниках.

Состояние — $9,2 млрд Место в списке «Forbes» — 136

Матешиц является создателем «Red Bull» — всемирно известного энергетического напитка. За последние два года продажи энергетика выросли на 16%. Также Матешиц владеет долями в двух футбольных командах, гоночной командой «Формулы-1» и роскошным курортом на Фиджи.

Состояние — $10,2 млрд Место в списке «Forbes» — 119

Кристиансен — внук изобретателя детского конструктора «Lego», он управлял компанией в течение 25-ти лет до своей отставки в 2004-м году. Сейчас он владеет контрольным пакетом акций компании и является заместителем председателя правления. Кристиансен также инвестирует в «Merlin Entertainments», которая в прошлом году пошла в году. Ещё он владеет рядом развлекательных заведений вроде Музея восковых фигур мадам Тюссо.

Состояние — $10,4 млрд Место в списке «Forbes» — 113

Шарлин де Карвальо-Хайнекен взяла на себя руководство пивной компанией «Heineken» после смерти своего отца, Генри Хайнекена, унаследовав всё его состояние. Карвальо-Хайнекен живёт скромно. В отличие от отца, который любил известность, бизнес-леди предпочитает жить тихой спокойной жизнью с мужем и пятью детьми.

Состояние — $11 млрд Место в списке «Forbes» — 106

Братья Нг унаследовали от отца предприятие под названием «Far East Organization». Компания владеет более чем 700 отелями, торговыми центрами и квартирами в Сингапуре и Гонконге. Общая стоимость недвижимости — $6 млрд. В прошлом году компания приобрела много недвижимости в Австралии.

Состояние — $11 млрд Место в списке «Forbes» — 106

Петр Келлнер основал инвестиционный фонд по займам на создание бизнеса. Через фонд он приобрел контрольный пакет акций страховой компании и приватизировал её. Недавно он объявил, что продал свою долю в страховой компании за $3,6 млрд. В этом году Келлнер также купил испанского гиганта «Telefónica’s Czech» за $3,2 млрд.

Состояние — $11,1 млрд| Место в списке «Forbes» — 102

Ли Кун-Хи является председателем компании «Samsung», на долю которой приходится около 20% ВВП Кореи. В 2008-м году он ушёл с поста председателя в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении доверием. Позже его оправдали, и он вернулся на пост в марте 2010-го года. Акции «Samsung Electronics» выросли в январе 2013-го года, ещё более увеличив его собственный капитал.

Состояние — $11,4 млрд Место в списке «Forbes» — 97

Си владеет крупным холдингом, который недавно слился с индустрией развлечений «SM Prime Holdings», и теперь компания стоит $9,3 млрд. Акции его холдинговой компании «SM Investments» упали в прошлом году на 30%, но он заключил контракт на $1,2 млрд и вернул себе земли в Маниле.

Состояние — $11,4 млрд Место в списке «Forbes» — 97

Чеараванонт участвовал более чем в половине коммерческих сделок, заключённых в Таиланде в 2013-м году, всего на сумму $31 млрд. Он расширил конгломерат основного бизнеса «Charoen Pokphand», и теперь его компания занимается пищевой промышленностью, телекоммуникациями и розничной торговлей.

Состояние — $11,5 млрд Место в списке «Forbes» — 95

Куок сделал свое состояние на производстве пальмового масла и уборке полей сахарного тростника в Гонконге, Сингапуре и Малайзии. Акции его компании «Kerry Properties» упали в 2013-м году, но самым большим источником его богатства по-прежнему остаётся «Wilmar», крупнейшая в мире компания по производству пальмового масла.

Состояние — $12 млрд Место в списке «Forbes» — 92

Эрнесто Бертарелли унаследовал компанию своего отца Сероно «SA», занимающуюся производством препарата для борьбы с рассеянным склерозом. Его семья продала компанию в 2007-м году за $9 млрд. Сегодня он инвестирует в «Kedge Capital» и «Ares Life Sciences», а также является сопредседателем «Bertarelli Foundation», основная деятельность которых — охрана морской среды и научные исследования по улучшению качества жизни.

Состояние — $12,5 млрд Место в списке «Forbes» — 88

В собственности у Ахметова находится энергокомпания ДТЭК и производство стали «Метинвест». В последнее время его богатство уменьшается из-за слабого спроса и падения цен на стальные и железорудные активы. Также Ахметов однажды назвал бывшего президента Украины Виктора Януковича союзником, что вызвало в его бизнесе определённый спад.

Состояние — $13 млрд Место в списке «Forbes» — 81

Богатство Гросвенора сосредоточено в компании «Grosvenor Property Group». Его отдел по недвижимости владеет активами на пяти континентах. Кавендиш также является шестым герцогом Вестминстерским. У него в собственности находится 190 акров земли в районе Белгравии рядом с Букингемским дворцом. Кроме того, его семья владеет 96 000 акров земли в Шотландии, 32 000 акров в Испании и тысячами других мест в Англии.

Состояние — $13,6 млрд Место в списке «Forbes» — 76

Джон Фредриксен — нефтяной магнат и владелец компании «Frontline Ltd». В 2005-м году он инвестировал в бизнес по глубоководному бурению «Seadrill», откуда ежегодно получает $400 млн дивидендами. Также он занимается разведением рыбы.

Состояние — $14,2 млрд Место в списке «Forbes» — 72

Сармьенто начал работать в строительной отрасли, а затем расширил свою империю до оказания финансовых услуг. Его компания «Grupo Aval», которую он по-прежнему возглавляет в свой 81 год, в настоящее время контролирует треть всех банков Колумбии.

Состояние — $15,1 млрд Место в списке «Forbes» — 64

Цзяньлинь владеет 75 универмагами, 85 торговыми центрами и 51 пятизвездочным отелем. В 2012-м году он купил сеть американских кинотеатров «AMC» и выставил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в конце прошлого года.

Состояние — $15,5 млрд Место в списке Forbes — 58

Ирис Фонтбона и её сыновья унаследовали одну из крупнейших компаний по добыче меди «Antofagasta». Она также владеет курортами и инвестирует в сферы энергетики, транспорта и портовых услуг.

Состояние — $17,7 млрд Место в списке «Forbes» — 46

Райнхарт унаследовала своё богатство от отца, получив его горнодобывающие предприятия. Она — исполнительный председатель «Hancock Prospecting». В этом году она рассчитывает завершить разработку одной из крупнейших в мире железорудных шахт. Фирма также занимается нефтью и газом.

Состояние — $18,4 млрд Место в списке «Forbes» — 42

Масаеси Сан основал «Softbank», самый большой в Азии интернет-провайдер. В прошлом году он также приобрел 72% акций «Sprint» по цене около $21,6 млрд и инвестировал $1,26 млрд в дистрибьютера мобильных телефонов «Brightstar». «Softbank» также купил контрольный пакет акций финского предприятия по производству компьютерных игр «SuperCell» за $1,5 млрд.

Состояние — $18,6 млрд Место в списке «Forbes» — 40

Усманов разбогател на стали и железе, но с тех пор значительно увеличил свои активы. Он имеет долю в одном из крупнейших операторов мобильной связи в России, стартапы в Силиконовой долине и даже большую долю в «Facebook».

Состояние — $18,6 млрд Место в списке «Forbes» — 40

Амбани является главой крупнейшей компании Индии «Reliance Industries». Хотя уход из оффшорного месторождения KG-D6 снизил стоимость акций компании, что повлекло за собой потерю $2,9 млрд в прошлом году, Амбани планирует инвестировать $25 млрд в свои предприятия в ближайшие два года.

Состояние — $19,7 млрд Место в списке «Forbes» — 34

Леманн в 1971-м году основал «Banco Garantia» и продал его в 1998-м году за $675 млн. Сейчас он владеет частью крупнейшей в мире пивной компании «Anheuser-Busch InBev». Его частная инвестиционная компания «3G Capital» также недавно купила «Heinz».

Состояние — $20,4 млрд Место в списке «Forbes» — 30

Принц стал председателем собственной компании ещё в 14 лет. Бин Талал владеет долями в частных и государственных компаниях США, Европы и Ближнего Востока, в основном через «Kingdom Holding Co». «Forbes» оценивает собственный капитал принца из расчёта стоимости активов, находящихся в собственности «Kingdom Holding», поскольку открытых аналитических данных нет. В прошлом году принц подал иск против публикации оценки своего состояния.

Состояние — $22,6 млрд Место в списке «Forbes» — 27

Дэвид Томсон — председатель медиа- и издательской компании «Thomson Reuters». Его дед Рой основал компанию в 1934-м году. Бизнесом семьи управляет частный холдинг «Woodbridge», которому принадлежат 55% акций.

Состояние — $25 млрд Место в списке «Forbes» — 23

Данготе поднялся на 20 пунктов в рейтинге — в прошлом году он занимал 43 место среди самых богатых людей в мире. Он увеличил состояние на $9 млрд, объявив в апреле, что будет заниматься нефтяной промышленностью и брать финансирование у местных и международных кредиторов, чтобы построить частный нефтехимический комплекс в Нигерии. Данготе сделал себе имя как коммерсант, интересы которого были связаны с сахаром, мукой, солью и цементом.

Состояние — $25 млрд Место в списке «Forbes» — 23

Карл Альбрехт служил в армии Германии во время Второй Мировой войны, а затем совместно с братом построил успешную компанию «Aldi Sud» — сеть дешёвых супермаркетов. В настоящее время у него есть 4800 продуктовых магазинов в девяти странах, в том числе 1300 магазинов в США. Его примерная выручка в 2013-м году составила $50,54 млрд. Сеть продолжит расширяться в США и Австралии.

Состояние — $26,5 млрд Место в списке «Forbes» — 22

Мишель Ферреро владеет европейский шоколадной компанией «Ferrero». Именно они создали «Tic-Tacs», «Kinder», «Nutella», и, конечно, «Ferrero Rocher». В отличие от большинства итальянских миллиардеров, Ферреро предпочитает оставаться в тени и просто обожает делать шоколад.

Состояние — $31 млрд Место в списке «Forbes» — 20

Ли-Ка-Шинг — самый богатый человек в Азии. Он владеет одной из крупнейших компаний в мире, начинавшей как производитель пластиковых игрушек и цветов. Сейчас на него работают 260 000 сотрудников в 52-х странах. Его акции в «Hutchinson Whampoa», «Cheung Kong» и «Husky Energy» принесли ему дивиденды в размере $1,7 млрд за последние два года.

Состояние — $34,4 млрд Место в списке «Forbes» — 12

Перссон является председателем сети розничных дешёвых магазинов «H&M», которые есть в Европе и США. «H&M» основал в 1947-м году его отец. Перссон увеличил свое богатство за счет покупки земли в Англии. Он также получил 25% от стоимости акций «H&M» в прошлом году.

Состояние — $34,5 млрд Место в списке «Forbes» — 11

Лилиан Бетанкур и её семья стала богаче в этом году благодаря росту акций косметической империи «L’Oreal» на 9%. Сейчас Бетанкур больше не участвует в управлении компанией, основанной её отцом. Но её внук имеет место в совете директоров, и семья увеличит свою долю в компании до 33% благодаря плановой покупке 8% акций «Nestle» в конце этого года.

Состояние — $64 млрд Место в списке «Forbes» — 3

Амансио Ортега, самый богатый в мире ритейлер, начал свою карьеру в качестве менеджера в швейной мастерской. Недавно он ушел с поста председателя «Inditex», известного благодаря доходному бренду «Zara», который продает одежду по низким ценам. Но Ортега по-прежнему владеет 60% акций и начал наращивать портфель недвижимости с оценочной стоимостью $5 млрд.

Состояние — $72 млрд Место в списке «Forbes» — 2

Карлос Слим был самым богатым человеком четыре года подряд, пока Билл Гейтс (Bill Gates) в этом году, наконец, его не обогнал. Его состояние уменьшилось, когда акции «Minera Frisco», его горнодобывающей компании, упали в прошлом году на 50% вместе со стоимостью золота и меди. «America Movil», крупнейший актив Слима, также подешевел с момента последней оценки в $36,3 млрд.

Состояние — $76 млрд Место в списке «Forbes» — 1

Самый богатый человек в мире даже не окончил колледж. Гейтс бросил Гарвардский университет на первом курсе, когда у него появилась идея создать «Microsoft». Он ушел с поста председателя «Microsoft» в феврале, когда новый генеральный директор Сатья Наделла взял руководство на себя. Гейтс занимается благотворительностью с помощью фондов вроде «Giving Pledge», и некоторые из мировых миллиардеров обещали пожертвовать не менее половины их собственного капитала в этот фонд.