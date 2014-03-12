Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Финансовая полиция продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего акима Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz». Продолжается расследование уголовного дела в отношении Ерлана Арына, сообщает пресс-служба финансовой полиции. "Он обвиняется в присвоении денежных средств в сумме 23 млн тенге, полученных в качестве спонсорской помощи на благоустройство города Павлодара в рамках заключенного между акиматом области и ТОО «ENRC Kazakhstan» меморандума о взаимном сотрудничестве на 2013 год", говорится в сообщении. Кроме того, ему предъявлено обвинение по фактам получения взяток от представителей строительных фирм за победу в конкурсах государственных закупок. 6 марта 2014 года Арын с санкции суда арестован. «На сегодняшний день проверяется причастность Арын к совершению других коррупционных преступлений», отмечается в информации. Результаты расследования будут доведены до общественности.