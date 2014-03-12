Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Япония и Индия подключились к поиску пропавшего самолета Malaysia Airlines, передает РИА Новости. На пятый день операции, в район поисков включены регионы Вьетнама и Андаманское море. По информации региональных СМИ, во Вьетнаме поиск теперь сосредоточится на горных и лесных районах. "Мы дали указание искать самолет подразделениям и местным властям в западном, юго-восточном и центральном регионах (страны)", - заявил заместитель начальника генштаба вьетнамской народной армии генерал-лейтенанта Во Ван Туана. По его словам, в пограничных районах поиск будет координироваться с вооруженными силами Лаоса и Камбоджи. Япония направит для участия в операции четыре военно-транспортных и противолодочных самолета, а Индия подключает к ней свои спутники и корабли ВМС, патрулирующие Малаккский пролив совместно с индонезийскими и малайзийскими коллегами. Малайзия также расширяет зону поиска, включив в нее Андаманское море, расположенное к северу от входа в Малаккский пролив. Ранее главнокомандующий королевскими ВВС Малайзии Родзали Дауд выступил с опровержением сообщения о том, что его подчиненные засекли подлет пропавшего самолета Malaysia Airlines к Малаккскому проливу. На утро пятых суток пока безуспешной поисковой операции он назвал "неточным и неправильным" сообщение малазийских СМИ о том, что пропавший авиалайнер был замечен радаром королевских ВВС Малайзии над западным побережьем Малаккского полуострова. Этот район находится примерно в 500 километрах к западу от точки над Южно-Китайским морем у восточного побережья королевства, где был потерян контакт с самолетом. ВВС не исключали возможности того, что пропавший самолет лег на обратный курс перед исчезновением с экранов радаров, однако не утверждали, что произошло именно это, пояснил он. Пропавший самолет Malaysia Airlines, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал со связи и с экранов радаров гражданских авиадиспетчеров в ночь на 8 марта. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Стоит отметить, что двое пассажиров попали на рейс по чужим паспортам, кроме того, лайнер мог разворачиваться в момент исчезновения с экранов.