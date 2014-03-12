Фото с сайта alternews.com
Выступление Виктора Януковича перед прессой 11 марта повергло аналитиков в недоумение, сообщает русская служба ВВС.
Поскольку оно анонсировалось заранее, ждали чего-то важного. Радиостанция "Эхо Москвы" даже прервала обычные передачи, чтобы включить прямую трансляцию из Ростова-на-Дону.
Одни эксперты предполагали, что изгнанный президент официально призовет Россию ввести свои войска не только в Крым, но и на всю Украину, или, по крайней мере, в ее восточные области.
Другие думали, что Янукович предложит себя в посредники по Крыму, заявит, что в качестве пока еще легитимного президента хочет внести вклад в урегулирование, выступит с какой-нибудь инициативой, реалистичной или не очень.
Вместо этого он начал с того, что у него болит душа за Украину (а у кого она сегодня не болит?), примерно 10 минут описывал ситуацию в самых мрачных тонах, называя нынешние власти "темными силами" и "бандой негодяев", закончил словами: "Ще не вмерла Украiни i слава, i воля" (единственная фраза, сказанная им по-украински), повернулся и ушел, игнорируя крики журналистов: "Господин президент, вопрос!".
"Загадка, зачем он вообще выступал", - заявил Русской службе Би-би-си эксперт фонда "Индем" Юрий Коргунюк.
Аналитик не исключает, что российские власти изначально поручили Януковичу сказать нечто более серьезное, но в последний момент передумали. Если же это не так, тогда единственный смысл его появления на публике - опровергнуть слухи о собственной смерти и напомнить о своем существовании после уничижительных ремарок Владимира Путина на пресс-конференции 4 марта - в том числе, возможно, и Кремлю.
Поиск смыслов
Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин видит в заявлении три содержательных момента.
Во-первых, Янукович выступил с утверждением, что в любых экономических проблемах Украины будет виноват не он, а его противники.
"Киев подписался на масштабную и болезненную экономическую реформу. Одной из ее незаявленных целей может быть уничтожение промышленности востока, не только потому, что она отсталая по европейским меркам, но и потому, что является опорой политиков, не устраивающих нынешнюю власть. Наложение политического недовольства на социальный протест способно со временем активизировать восток еще сильнее. В рамках этой реальности Янукович может надеяться вернуть некий политический вес, не как действующий руководитель, а как моральный авторитет и центр притяжения для всех, кого не устраивает проводимый курс", - считает Алексей Зудин.
Во-вторых, изгнанный лидер обвинил официальный Киев в намерении использовать против недовольных армию.
"Янукович напомнил, что остается легитимным президентом и верховным главнокомандующим, и, если дойдет до этого, может сказать свое слово", - указывает Зудин.
В-третьих, Янукович пообещал пожаловаться в Конгресс и Верховный суд США на администрацию, ссылаясь при этом на американский закон, запрещающий оказывать помощь государствам, где у власти находятся военные хунты.
"Идея, конечно, очень необычная, но она может иметь определенную перспективу с учетом того, что Америка - страна процедур", - полагает аналитик.
Алексей Зудин склоняется к мысли, что инициатива выступления исходила от Януковича.
"Он, конечно, учитывает позицию России, но вряд ли бегает и советуется по каждому поводу", - считает эксперт.
Пустые хлопоты
Юрий Коргунюк уверен, что демарши и намеки Януковича эффекта не возымеют.
"Он растерял весь авторитет, никакой политической роли на Украине для него нет. Интересы востока объективно существуют, но выражать их будут новые люди. Смешно и предположить, что американские законодатели и судьи встанут на сторону Януковича и вообще воспримут его всерьез. Если бы то же самое сказал российский МИД, и то прозвучало бы убедительнее", - считает эксперт.
"Что касается армии, то военные, хоть украинские, хоть какие иные, действительно не любят, когда их втягивают во внутреннюю политику, и могли бы в случае чего найти в словах Януковича моральную опору, - рассуждает он. - Но заявление было бы сильнее, если бы Янукович сказал "Я как президент и верховный главнокомандующий запрещаю выполнять подобные приказы". Вместо этого он с позиции стороннего наблюдателя выразил надежду, что армия выполнять их не будет".
Зачем России Янукович?
По оценкам экспертного сообщества, слова Владимира Путина о том, что Янукович в любом случае проиграл бы выборы и что Россия предоставила ему убежище, прежде всего, по гуманитарным соображениям, свидетельствуют о том, что серьезной политической силы в лице президента-изгнанника Москва не видит.
Каковы бы ни были планы Путина касательно Украины и Крыма, в дополнительной легитимации своих действий со стороны Януковича он не нуждается.
Многие наблюдатели уверены, что в Кремле не уважают неудачников, и дополнительно дистанцируются от Януковича, не приглашая его в Москву, а держа в Ростове.
Некое политическое пространство для Януковича могло возникнуть после заявления крымского премьера Сергея Аксенова о том, что власти полуострова намерены подчиняться законному президенту. Но потом линия изменилась, был взят курс на вхождение Крыма в состав России, так что там Януковичу тоже делать нечего.
Тем не менее Алексей Зудин уверен, что в нынешней нестабильной и непредсказуемой ситуации Москве удобно на всякий случай иметь в рукаве такой козырь.
"Что ни говорите, он фигура не рядовая. Был президентом довольно крупной страны, хотя и не очень успешным, имеет политический опыт, является символом легитимности, - считает аналитик. - Постепенно аллергия на него будет снижаться, не у всех украинцев, но у какой-то части их".
По мнению Юрия Коргунюка, Кремль относится к активности Януковича по принципу "вреда не будет".
"Отношение такое же, как в свое время со стороны Запада к советским эмигрантам-диссидентам, - говорит он. - Реального веса не имеют, но, может, кто-то прислушается. Однако использовать их в идеологической борьбе еще имело смысл, а Янукович - не та фигура. Он что, пострадал за убеждения? Пострадал за безудержную коррупцию! Его репутация такова, что уж лучше ввести войска без всякого приглашения, чем с приглашением от Януковича".