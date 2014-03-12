Иллюстративное фото с сайта www.vluki.ru Иллюстративное фото с сайта www.vluki.ru Два случая экономической контрабанды выявлено на казахстанско-российской границе пограничниками Актюбинского погранотряда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным погранслужбы КНБ РК, ПС КНБ, наряд пункта пропуска «Алимбет авто» задержал трех граждан Республики Казахстан, которые следовали в Российскую Федерацию на «КамАЗе». При досмотре автомобиля обнаружен груз - лом черного металла весом около 48 тонн, предварительная оценочная стоимость которого составляет 1 776 000 тенге. Также по данным ПС КНБ, наряд пункта пропуска «Жайсан авто» задержал 50-летнего гражданина Украины, который также следовал из Казахстана в Россию на автомобиле «DAF» с прицепом. Контрабандный груз - феррофосфор электротермический - общим весом 20 тонн, задержанный обманным путем, с помощью подделки документов пытался вывезти в Украину. В данный момент проводятся следственные мероприятия. Айдар БАЙЖАНОВ