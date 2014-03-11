«Проблема социального сиротства актуальна для Актобе наряду с такими городами, как Астана и Алматы. В Актобе необходимо открыть 6 Домов мамы, тогда как в Актау, Атырау достаточно открыть по 1 центру», - сказал И. Салжанов на встрече с актюбинскими предпринимателями. По его словам, сегодня в Казахстане насчитывается 12 тыс. сирот. На содержание одного воспитанника детского дома бюджет выделяет 1,2 млн. тенге в год. «Важно, что мы спасаем от сиротства 600 детей в год! Мы не можем позволить, чтобы наши дети попадали в детдома. Они - будущие акимы, рабочие, врачи, граждане нашей страны. Мы должны поддержать этот серьезный проект. Вместе с тем, мы должны не только решать проблему сиротства, но и работать над профилактикой, устранением самой причины», - добавляет И.Салжанов. В Актобе с февраля начал работать центр по поддержке матерей-одиночек, так называемый Дом мамы. За месяц в доме, рассчитанном на 10 матерей, уже поселились 5 женщин с детьми. Они хотели отказаться от детей в роддомах, но, благодаря центру, открытому на средства И.Салжанова, они обрели здесь временный кров и питание, получают психологическую помощь. Координатор держит связь с родильными домами, и, когда возникает необходимость, выезжает в перинатальный центр, уговаривает маму не оставлять малыша, предлагая пожить с ребенком в Доме мамы. Вместе с мамами здесь круглосуточно находятся медсестра и охранник. Однако одного Дома мамы для Актобе недостаточно, считает И.Салжанов. Он призвал руководителей компаний собрать средства на открытие второго подобного центра. Актюбинские предприниматели выразили готовность поддержать реализацию социального проекта и предложили открыть в Актобе еще один дом. В ближайшее время подобные центры начнут работать в Атырау, Актау, Уральске. В регионах страны действуют уже 23 центра для молодых мам.