В суде ЗКО закончилось скандальное дело с отловом собак

Апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела жалобу предпринимателя, который по вине чиновника оказался не у дел. Об этом сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Четыре года назад индивидуальный предприниматель выиграл тендер о госузакупках на отлов бродячих собак. Однако в последующем начальник отдела ветеринарии Уральска потребовал от бизнесмена, чтобы тот отказался от участия в госзакупках в виду того, что победителем должно было стать другое лицо. Бизнесмен за защитой обратился в финансовую полицию, которая возбудила уголовное дело в отношении начальника горотдела ветеринарии. Однако в последующем прокуратура прекратила уголовное дело за отсутствием в действиях чиновника состава преступления, поскольку инкриминируемая статья 189 УК РК к этому моменту была исключена из уголовного кодекса и одновременно переведена в разряд коррупционных преступлении - ст.310 УК. При этом привлечение чиновника, по данным прокуратуры, не представилось возможным, поскольку вышеназванная статья усиливает ответственность за преступление и ухудшило бы положение чиновника. Предприниматель обратился с жалобой в генеральную прокуратуру, которая отменила решение городской прокуратуры и направила дело для расследования в финансовую полицию. Следователь финансовой полиции прекратил дело за отсутствием в действиях начальника отдела ветеринарии состава преступления. Обращение в суд первой инстанции бизнесмену также ничего не дало, ему отказали в удовлетворении жалобы. Однако вышестоящая судебная инстанция поддержала жалобу предпринимателя. Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда действия следователя финполиции о прекращении производства по уголовному делу в отношении начальника отдела ветеринарии г. Уральска признаны незаконными и отменены.