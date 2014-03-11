- Раньше я платил 70 000 тенге в год, а теперь 100 тысяч стало, а пенсия всего 30 000, - печалится Мурат Зейнуллович. - Мне осталось-то всего год доучиться, в следующем году уже выпуск. Я учусь на одни «пятерки», стоило мне пойти в высшее учебное заведение, чтобы тройки получать! Я - хороший студент. Но мне нужны деньги, вот прошу добрых людей помочь мне, я отдам, когда устроюсь на работу после окончания, - уверяет пенсионер. Со своей женой и семьей дочери Мурат-ага живет в дачном доме садоводческого коллектива «Зенит». Домик ему выдали городские власти, когда его дачный домик остался под водой во время паводкового наводнения в 2011 году. - От дачи до вуза примерно 3-3,5 километра. Пешком хожу и туда, и назад, не трачу деньги на проезд. Да и для здоровья полезно, - говорит дед. - Дома работы тоже много, но я и учусь и внуками занимаюсь - их у меня пятеро. Когда окончит вуз, Мурат Зейнуллович намерен работать по специальности и защищать права граждан. - Я хочу работать в адвокатуре, сил у меня много, мои предки до 90 лет жили, - уверен студент. - Только вот дайте доучиться, в советское время у меня не было возможности учиться. Но ведь никогда не поздно! В КазИИТУ сообщили, что студент Губайдуллин действительно учится на отлично и ни разу не пропускал занятия.