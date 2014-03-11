Фото из архива "МГ".
Такой прогноз делает водная служба России. Это связано с тем, что осеннее увлажнение почв в 2013 году на территории Оренбуржья превысило норму.
11 марта на заседании правительства министр по ЧС Владимир БОЖКО
рассказал о ситуации с паводком в нашем регионе.
Как сообщает пресс-служба акима ЗКО, с начала марта в области организован ежедневный контроль наполняемости водохранилищ через акимов сельских округов на объектах коммунальной собственности. Стратегические объекты имеют постоянные наблюдательные посты. С начала февраля информация по стратегическим объектам еженедельно направляется в МЧС РК.
- Во всех районах и областном центре проводятся мероприятия по вывозу снега, - рассказали в акимате. - Объем вывезенного снега составляет свыше 132 тысяч куб. м, работа продолжается. Организуются бригады по оперативной откачке талой воды, определены маршруты эвакуации населения в случае экстремальных условий. Система оповещения области находится в исправном состоянии. Планируется привлечение сотовых операторов для оповещения населения путем рассылки смс-сообщений в случае угрозы чрезвычайной ситуации.
В 2011 году из-за подъема уровня в реках Чаган и Деркул было подтоплено 38 населенных пунктов.
По данным филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО на 1 февраля, осеннее увлажнение почвы в бассейне реки Урал (на территории России) выше нормы на 19%, снегозапасы больше нормы в 1,4 раза. В бассейне рек Деркул, Чижа, Чаган - осеннее увлажнение выше нормы на 67%, снегозапасы - в пределах нормы. Окончательный прогноз на период весеннего половодья ожидается в марте. По многолетнему мониторингу паводковой ситуации, на территории области имеется более 90 опасных участков, подверженных затоплению в случае масштабного паводка.
- Состоялся обмен информацией о водохозяйственной обстановке с руководством водной службы Оренбургской области РФ, - было сообщено министру. - На 28 февраля 2014 года по данным ЗКФ РГП «Казводхоз», отметка Ириклинского водохранилища - 241,94 м (НПГ - 245,0), приточность к водохранилищу - 17,7 куб. м/сек. Свободная емкость - 740 млн куб. м. Сброс воды из Ириклинского водохранилища в реку Урал изначально составлял 60 куб. м/сек. На 27 февраля достиг 120 куб. м/сек, а на 1 марта - 240 куб. м/сек.
Водная служба РФ прогнозирует, что паводок по реке Урал в 2014 году может быть существенным. Это связано с тем, что осеннее увлажнение почв в 2013 году на территории Оренбуржья превысило норму.
- В работе по предотвращению последствий паводка в первую очередь прислушиваться к аксакалам, которые знают местность, на которой они выросли, и видели пути отступов натискам весенний стихий. В работе придерживаться подхода к решению проблем с учетом мнения граждан. Это не должно быть революцией, пришел все поменял и не учел мнения других, ко всему нужно подходить эволюционно, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ после селекторного совещания.
Между прочим, на территории ЗКО расположено 71 гидротехнических сооружений, в том числе 38 различных водохранилищ. Из них 11 водохранилищ и 4 гидроузла находятся в республиканской собственности. 27 водохранилищ коммунальной собственности, также имеется 15 дамб (плотин), 12 каналов. Бесхозяйных водохранилищ на территории области нет. 14 гидротехнических сооружений ЗКО включены в перечень стратегических объектов. 6 объектов подлежат охране и охраняются специализированными охранными подразделениями органов внутренних дел. Это головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы: Кировское, Битикское, Донгулюкское, Чаганское и Пятимарское водохранилища.