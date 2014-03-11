Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Сотрудники УАП ДВД ЗКО открыли зал безопасности дорожного движения для учеников начальных классов школы при «Областном детском туберкулезном санатории «Ивушка» управления здравоохранения ЗКО». В настоящее время в санатории находятся на лечении свыше 80 детей со всей области. На специальных стендах они могут не только читать и видеть познавательную информацию о том, как вести себя на дороге, но и решать задачи, как поступать в сложных ситуациях на дороге. В зале правил дорожного движения установили стенды с учебными пособиями, дорожными знаками и различными ситуациями, которые могут случиться с детьми на дорогах. Здесь также отвели место для лучших рисунков и сочинений на тему безопасности дорожного движения. – В областном центре в каждой школе имеются классы или уголки по правилам безопасности дорожного движения, – сказал инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. – Эти стенды предоставляют возможность школьникам решать задачи подобно тем, которые решают будущие водители в автошколах. По словам Нуртая ЛЕЗОВА, спонсором открытия показательного зала по безопасности дорожного движения выступил коллектив ТОО «ЭКСПО+». Сотрудники УАП совместно со спонсорами провели подобную акцию в Теректинском районе п. Узунколь, в Серебряковской средней школе. Благодаря проводимым мероприятиям в области за прошлый год на 7,2% снизилось количество аварий с участием детей по сравнению с 2012 годом, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей уменьшилось на 40% и количество травмированных детей - на 11,1%.