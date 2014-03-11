Иллюстративное фото с сайта tourweek.ru Иллюстративное фото с сайта tourweek.ru Авиабилеты на пропавший самолет Boeing 777-200 малайзийской авиакомпании для двух пассажиров, зарегистрированных на этот рейс с крадеными паспортами граждан Австрии и Италии, были проданы турагентством в таиландском курортном городе Паттайя по заказу из Ирана, сообщает РИА "Новости". В эксклюзивном интервью с сотрудником агентства Six Stars Travel, офис которого расположен в торговом комплексе Central Festival в Паттайе, говорится, что компания получила заказ на оформление двух билетов от давнего клиента, гражданина Ирана, владеющего недвижимостью и собственным бизнесом в Таиланде, однако сейчас находящегося в Иране. "Заказ был на авиабилеты до Франкфурта и Копенгагена. Когда клиент, с которым мы говорили по телефону, заявил, что предложенные нами рейсы слишком дороги, мы предложили ему приобрести два билета через авиакомпанию China Southern на рейс малайзийской авиакомпании из Куала-Лумпура в Пекин, откуда эти пассажиры должны были лететь в Амстердам, а затем разделиться и лететь дальше, каждый в своем направлении", – заявил газете сотрудник компании, попросивший не называть его имени. "В настоящее время в поисковой операции на море участвуют четыре китайских корабля. Немного позже сегодня (во вторник) еще два китайских судна прибудут в зону поисков. Завтра (в среду) еще два корабля присоединятся к поисковой операции. Таким образом, завтра в поисковой операции будут участвовать восемь китайских кораблей", – цитирует РИА Новости слова официального представителя китайского МИД. Лайнер компании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая 154 пассажира из КНР и Тайваня, пропал с экранов радаров в ночь на субботу, не подав никаких сигналов о неполадках на борту или других проблемах. В ходе расследования исчезновения самолета выяснилось, что два пассажира зарегистрировались на рейс с паспортами Италии и Австрии, ранее похищенными у их владельцев во время пребывания в Бангкоке. Сообщается, что в настоящее время следствие отрабатывает версию, по которой оба "самозванца" могли быть гражданами Ирана и лететь в Европу с целью "экономической эмиграции". При этом следствие пока не может исключить и версию теракта на борту лайнера. Идущая с воскресенья поисковая операция в Южно-Китайском море пока результатов не дала, пишет издание.