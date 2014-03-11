Фото из архива "МГ". Фото из архива "МГ". Сегодня, 11 марта, после селекторного совещания с правительством аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поднял и.о. акима города Галыма ОРЫНГАЛИЕВА и спросил о массовых жалобах водителей на работу «Интеллектуальных перекрестков» в Уральске.  - Что за ситуация сложилась вокруг интеллектуальных перекрестков в Уральске? Очень много нареканий, в чем проблема, Галым Губашевич, ответьте - обратился Нурлан НОГАЕВ к исполняющему обязанности акима города Галыму ОРЫНГАЛИЕВУ (аким города Алтай КУЛЬГИНОВ находится в отпуске - прим. авт.). - Мы сейчас отрабатываем совместно с ГАИ интеллектуальный перекресток, расположенный на Курмангазы и других улицах. Я вчера этот вопрос поставил перед ГАИ, перед «Жайык жарыгы», - сказал Галым ОРЫНГАЛИЕВ. -  Это не должно быть выяснением обязанностей между организациями. Должен быть системный подход, это ведь не прихоть ДВД и не прихоть дорожной полиции ставить интеллектуальные перекрестки. Вы должны системно подходить к вопросу и должным образом провести разъяснение для горожан. Нужно понимать, что это делается, в первую очередь, ради  безопасности водителей и пешеходов. Мы же сами видим, объезжая город, что в тех перекрестах, где сегодня установлены интеллектуальные камеры слежения, существует порядок, водители соблюдают правила дорожного движения. Что за трудности с тем, что не видно разметки? Для этого Вы должны были должным образом вести разъяснительную работу. Смотрите, сколько сегодня жалоб и заявлений в судах и прокуратуре, а все это из-за чего? Потому что не была проведена должным образом разъяснительная работа для горожан, количество жалующихся было бы гораздо меньше, а, может, и вовсе не было бы их, если должным образом  показали и рассказали в СМИ, - обрушился с критикой аким области. Ногаев отметил, что вопросами организации безопасного движения в городе органы должны заниматься на постоянной основе, а не от случая к случаю. Сейчас в городе 4 интеллектуальных перекрестка, но по словам акима, их в скором будет больше, как и фиксаторов скоростного режима. - Серик Жамбулович (Шапкенов, первый зам акима ЗКО - прим. авт), этот вопрос я ставлю вам на контроль, сегодня разобраться и доложитесь мне по этому вопросу! Напомним, интеллектуальные перекрестки вызвали волну возмущений у водителей города Уральск. Сотни недовольных обратились в административный суд города Уральск. Протоколы о штрафах уральские водители получают сотнями тысяч за месяц. Они говорят, что из-за наледи на проезжей части не видно разметки и стоп-линии, также жалуются, что некоторые камеры работают некорректно.