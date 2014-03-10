В супермаркете «Атаба» стало традицией проведение разнообразных акций к различным праздникам. Но если раньше в акциях разыгрывались призы из бытовой техники, и участники могли только надеяться на удачу, то в этот раз нужна была и спортивная сноровка. - Мы решили провести не совсем обычную акцию для наших покупателей, - рассказывает. - По правилам акции «Унести за 60 секунд», принять участие могли все покупатели, которые совершали покупки у нас в супермаркетах на сумму более 3 тысяч тенге с 22 января по 8 марта. Все, кто захотел принять участие, а таких, поверьте, оказалось немало, прошли регистрацию у нашего промоутера. Обычно в акциях у нас участвует 5 участников, но в честь праздника мы решили сделать исключение и решили дать шанс 8 нашим покупателям. На праздничную акцию 8 марта пришло более 300 горожан. Многие из них решили принять участие в «забеге», а некоторые пришли в качестве моральной поддержки. Из лототрона достали имена восьми счастливчиков. - Я живу в этом районе и практически каждый день прихожу сюда за продуктами, - рассказала одна из «болельщиц» Алима. - Сама в акции не участвую, но вот пришла за свою дочь поболеть. Она более решительная, может, ей повезет. И вот, наконец, настал момент розыгрыша. Из восьми претендентов большую часть составили представительницы слабого пола. Согласно правилам акции, каждый участник должен был за 60 секунд принести в руках как можно больше товара и выложить на прилавок возле кассы. Участники делали по несколько забегов, старались брать то, что на их усмотрение было самым необходимым. С продуктовых полок можно было брать абсолютно любой товар, кроме алкогольной продукции и табачных изделий. Между прочим, самыми активными оказались мужчины, самый удачливый и расторопный из которых успел за 60 секунд набрать товара на сумму 44 тысяч тенге. В корзинах других участников товара было немного меньше - от 10 тысяч тенге. - Я хочу сказать огромное спасибо за такие акции администрации «Атабы», - говорит одна из участниц праздничного марафона. - Я очень часто прихожу в супермаркет «Атаба» за продуктами и знаю, что здесь я могу купить все, что мне так необходимо в доме. Это очень удобно и экономит время, да и цены здесь значительно ниже рыночных. А сегодня нам, женщинам, устроили настоящий праздник. Представляете, что это такое - взять с прилавка все что хочешь, причем абсолютно бесплатно. Спасибо им за это! Несмотря на ажиотаж и многолюдность в этот день праздником были довольны все. Участники унесли с собой в качестве призов полные пакеты игрушек, косметики, бытовых товаров и свежих продуктов, а остальные покупатели получили положительные эмоции от такого необычного зрелища. Ведь такое ноу-хау можно было увидеть только в супермаркетах «Атаба».