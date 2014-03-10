Фото с сайта ria.ru Фото с сайта ria.ru У берегов Вьетнама нашли предмет, похожий на спасательное плавсредство, предположительно с пропавшего малайзийского самолета, сообщают СМИ. По информации  РИА Новости, пилот одного из самолетов, участвующих в поисково-спасательной операции, обнаружил в море некий "желтый предмет", который может быть спасательным плотом с авиалайнера. Между тем, вьетнамская пресса пишет, что на борту пропавшего самолета находилось восемь таких плавсредств. "Поскольку спасательный самолет не смог приблизиться к объекту на достаточное расстояние, для его идентификации были направлены вертолеты спасательной службы. Поисковая операция проходит в 200 километрах от южного побережья Вьетнама", - цитирует зарубежные СМИ РИА Новости. Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом Куала-Лумпур - Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта. В момент последнего контакта он находился в 220 километрах от восточного побережья Малайзии. В поисковых операциях участвуют уже 40 кораблей и 34 самолета военных и спасательных служб 11 стран помимо самого королевства (в частности, Австралии, Вьетнама, Индонезии, КНР, Сингапура, США, Таиланда и Филиппин). Представитель MAS ранее подтвердил, что на борту пропавшего самолета находились 154 пассажира из КНР и Тайваня, 38 малайзийцев, семь индонезийцев, шесть австралийцев, пять индийцев, четверо французов, трое граждан США, по двое новозеландцев, украинцев и канадцев, по одному жителю России, Италии, Нидерландов и Австрии. Однако затем национальная принадлежность как минимум четырех из находившихся на борту была поставлена под сомнение в связи с данными о том, что они воспользовались украденными паспортами. В связи с этим малайзийские власти не исключают, что самолет мог быть угнан.