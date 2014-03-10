vzryvpoj28По их словам, пожар произошел из-за нарушений при эксплуатации бытового прибора. - В настоящий момент проводится доследственная проверка по данному факту, - рассказывает главный специалист УЧС г. Уральска Нурболат ЕГИНБАЕВ. - И одной из наиболее приоритетных версий является нарушение при эксплуатации бытового электроприбора. Причина будет установлена по результатам дознания и проведения всех необходимых исследований. Напомним, 8 марта в 5 часов утра в девятиэтажке по проспекту Евразия, 111 начался пожар. Пожарным пришлось эвакуировать более 50 жителей. По словам пожарных, пожар начался в магазине «Стройцентр», который был пристроен к этому дому. По официальным данным, владельцем магазина является Олег БАКАУШИН. Многих жителей разбудил сильный хлопок и только спустя время жителей в экстренном порядке попросили выйти из квартир во двор дома. Нурболат ЕГИНБАЕВ предполагает, что причиной взрыва была краска, которая хранилась в магазине. В субботу, 8 марта, замначальника службы пожаротушения Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ рассказал, что когда пожарные прибыли, произошел взрыв. Информацию о том, что в здании строительного магазина располагалась сауна, пожарные не подтвердили. Хотя жители дома утверждают, что сауна существует в этом доме уже более пяти лет и они неоднократно обращались в  различные инстанции с жалобами, но все бесполезно. По официальным же данным стало известно, что пожар произошел в подсобном помещении магазина, где размещался спортзал и душевая комната для персонала. Из магазина пожарными также были вынесены 7 газовых баллонов, хранение которых в жилом помещении является нарушением правил пожарной безопасности. Тем не менее, что стало причиной пожара и от чего раздался хлопок, пока остается невыясненным.