По словам очевидцев происшествия, сегодня, 10 марта, примерно в 11.30 возле ЗКАТУ им. Жангир-хана стояла автомашина сотрудников дорожно-патрульной полиции. Со стороны Меловых горок ехала черная «Лада Приора». Она резко остановилась возле полицейского авто, из «ВАЗа» вышел мужчина, который сделал несколько шагов и упал. Полицейский посадил его в служебный автомобиль и забрал в сторону города. «Приора» оставалась на месте. Когда на место приехали корреспонденты «МГ», на переднем сиденье «ВАЗа» лежал кухонный нож, испачканный кровью. Позже на место вернулся тот самый инспектор полиции, который отвез пострадавшего в больницу. По словам, согласно расстановке он нес службу по улице Жангир-хана. Позже к нему подъехала автомашина «Лада Приора». - Из машины вышел парень азиатской внешности, который сразу упал, - рассказал Мурат МУРЗАГАЛИЕВ. - Из живота у него торчал нож. Я сразу посадил его в служебную машину и отвез в травмпункт областной больницы. Рапортом передал в следственно-оперативную группу Зачаганского отдела полиции. По словам старшего инспектора, пока он вез пострадавшего в больницу, тот рассказал, что посадил в районе остановки имени Пугачева парня лет 20-25 европейской внешности. - Когда он довез его до поселка Меловые горки, между ними произошел инцидент, и он получил ножевое ранение, - рассказал дорожно-патрульный полицейский. Позже на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Зачаганского отдела полиции вместе с отцом пострадавшего, и начали изымать нож.